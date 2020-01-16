Курьеру в Петербурге пришлось выкупать свободу за 300 тысяч после подброса «наркотиков»

Почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч рублей в обмен на обещание свободы: мошенники подкинули ему наркотики и предложили решить вопрос мирно.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, поздним вечером 14-го числа на улице у Московского проспекта, 14, к работнику почтовой службы подошли двое незнакомцев в форме, представились сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и провели его в припаркованную машину для дальнейшей «проверки». Из рюкзака мужчины люди в гражданском тут же торжественно вынули два пакетика с неизвестным и якобы запрещённым веществом, стали угрожать лишением свободы на 20 лет, а затем обмолвились, что произошедшее можно было бы забыть. Но только за 300 тысяч рублей. Курьер не стал стоять на своём и пытаться доказать, что свёртков у него в сумке не было: он покорно снял нужную сумму с карточки и отдал неизвестным. Те довезли его до Бухарестской улицы, высадили из салона и уехали.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадавший вскоре сообразил, что, вероятно, стал жертвой мошенников, и рано утром 15 января отправился в полицию Адмиралтейского района. Правоохранители начали проверку, они пытаются установить личности мошенников.

В конце декабря 2019 года в Московском районе пострадала пенсионерка, которую испугали неправдивой историей о задержании за наркотики внучки. Ради организации побега петербурженка отдала незнакомцу сто тысяч рублей.



