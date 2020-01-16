Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

Российская валюта укрепляется на фоне новостей о рассмотрении в Госдуме кандидатуры нового премьер-министра Михаила Мишустина.

По данным Московской биржи на 10:01, курс доллара упал на 0,01%, до 61,41 рубля, курс евро упал на 0,08%, до 68,47 рубля.

Как писала «Фонтанка», Мишустин консультируется с парламентскими фракциями Госдумы. Он назвал среди приоритетов своей работы на посту главы кабмина нацпроекты, цифровую экономику, а также все задачи, поставленные в обращении к Федеральному собранию Владимиром Путиным.

Кто такой Михаил Мишустин и как он связан с президентом Владимиром Путиным— читайте в разборе «Фонтанки».



