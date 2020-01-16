СМИ: Apple потратил на стартап в сфере искусственного интеллекта 200 млн долларов

Американская корпорация Apple купила за почти 200 млн долларов технологическую компанию Xnor. Об этом 16 января сообщает газета Financial Times (FT).

Купленная компания специализируется на запуске систем искусственного интеллекта (ИИ) для умных устройств, способных работать вне сети и доступа к облачным данным.

За Xnor компания конкурировала с Amazon, Microsoft и Intel. Но предложение Apple было весомее, отмечают собеседники издания.

«Для Apple разрабатываемый стартапом ИИ для умных устройств сможет позволить клиентам компании полностью контролировать свои личные данные. Также при технологии Xnor критически важные приложения могут продолжать работать, даже если они теряют соединение с облаком, например в автомобилях без водителя», – сообщает издание.







Покупка Xnor может стать важной частью маркетинговой деятельности компании, поскольку она пытается отличиться от Google и Facebook, полагают источники FT. В самой компании Apple отказалась комментировать приобретение стартапа.



