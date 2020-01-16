Самолёт «России» по пути из Петербурга в Мурманск развернулся над Ладогой, но передумал и полетел дальше

Необъяснимый пока маневр совершил самолет авиакомпании «Россия» над Ладожским озером. «Обзорная экскурсия» прошла на высоте в три тысячи метров.

По данным сервиса Flightradar, рейс SU6343 вылетел из Петербурга в Мурманск в девять утра 16 января. Он в штатном режиме набирал скорость и высоту, но через полчаса полета развернулся в обратную сторону. Над западным берегом Ладожского озера, на высоте в три тысячи метров, он вновь начал разворот. В настоящее время борт продолжает полет в пункт назначения.

В авиакомпании «Россия» отметили, что сигналов о внештатных ситуациях с борта не поступало, по состоянию на десять утра полет проходит по расписанию, в штатном режиме. Зачем он сделал круг над озером, оперативно уточнить не удалось.



