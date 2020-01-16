Кандидат в премьеры Мишустин в Госдуме: Не все министры сохранят свои портфели в новом правительстве

Изменения в правительстве анонсировал на встрече с фракцией «Единой России» Михаил Мишустин, чью кандидатуру 15 января предложил нижней палате российского парламента президент в качестве премьер-министра.

«Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал», – сказал один из собеседников ТАСС после встречи.









Также на встрече с фракцией глава Федеральной налоговой службы назвал среди приоритетов своей работы на посту главы кабмина нацпроекты, цифровую экономику, а также все задачи, поставленные в обращении к Федеральному собранию Владимиром Путиным.

Также, сообщают из Госдумы, Мишустин заявил, что дальнейшую работу правительства будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом.



