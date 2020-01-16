«Похититель» ребенка в Новой Ладоге пришел в полицию, когда увидел себя в соцсетях. Он рассказал, как девочка едва не угодила ему под колеса

Неожиданное продолжение получила история в Новой Ладоге, где 10-летняя школьница рассказала о попытке похитить ее незнакомым мужчиной. Петербуржец, которого заподозрили в недобром, сам обратился в полицию, когда увидел новости в СМИ про себя. Он представил свою версию событий, очень прозаичную, а оттого правдоподобную.

По данным «Фонтанки», днем 15 января продавец Полюстровского рынка Виталий увидел в соцсетях, что полиция Новой Ладоги ищет его «Рено Дастер» с владельцем заодно. Удивился. Но еще большее изумление вызвала причина, по которой его искали, — 10-летняя девочка из областного городка рассказала папе о том, что незнакомый дядя пытался затащить ее в свою машину. Пресса даже разместила видео, на котором было запечатлено непродолжительное общение ребенка со взрослым. Учитывая количество подобных новостей в криминальной хронике, заподозрили самое неприятное.

40-летний петербуржец решил не отмалчиваться. Он сам обратился в полицию, заявив, что это его разыскивают как потенциального похитителя. Но все было несколько иначе. По словам Виталия, в Новой Ладоге у него дача. Утром 14 января он искал в городе хозяйственный магазин и крутился по улицам. В момент разворота чуть не наехал на девочку, которая неожиданно вылетела под колеса. Выпуская пар, водитель выскочил из салона и накричал на ребенка. Это и было впоследствии интерпретировано как попытка затащить в машину. Чтобы доказать свои слова, продавец рынка вернулся из Петербурга в область. Факт общения с мужчиной «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, сама девочка говорила, что была настигнута по дороге в школу. Незнакомец будто бы набросился на нее со словами: «Иди сюда! Я тебя точно знаю!» Некоторые очевидцы этой сцены называли поведение мужчины странным, а его самого — возбужденным.



