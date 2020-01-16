В Петербурге задержан студент императорского вуза, заподозренный в насилии над подростком. Срок «отношениям» – два года

Оперативники уголовного розыска в Невском районе Петербурга задержали студента, на которого заявил отец 14-летнего школьника. Молодой человек два года приходил к нему в дом и якобы насиловал мальчика.

По данным «Фонтанки», отец ребенка обратился в транспортную полицию еще в начале декабря. Материалы передали в следственный комитет и, спустя почти полтора месяца, к утру 16 января, подозреваемого задержали. Студента университета путей сообщения императора Александра I нашли на бульваре Красных Зорь, в паре километров от квартиры, где живет ребенок. Его изобличили в том, что свои сексуальные потребности за счет подростка он удовлетворял с октября 2017 года. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера.



