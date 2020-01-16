Воспитанницы детского приюта в Татарстане пожаловались на домогательства персонала

После ролика в соцсетях следственный комитет начал проверку детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе Татарстана, чьи воспитанницы рассказали о домогательствах со стороны одного из сотрудников учреждения. Об этом пишет РИА Новости 16 января.

По данным агентства, несколько девочек 10–13 лет, называющих себя воспитанницами приюта «Акчарлак», рассказали, что работающий в учреждении человек, которого они называют «Марсель абый», трогал их за интимные места. Они рассказали о приставаниях руководству приюта летом прошлого года, после чего мужчина был «оштрафован». А через некоторое время возобновил домогательства.

«В связи с размещением в социальных сетях материалов, в которых воспитанники одного из приютов республики рассказывают о ненадлежащем и сомнительном поведении сотрудника учреждения, администрацией приюта в адрес структурного подразделения следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану направлено обращение с просьбой о принятии мер соответствующего процессуального реагирования», – говорится в сообщении приюта.

В Минтруде сообщили, что правоохранительными органами начаты проверки всей изложенной в роликах информации.



