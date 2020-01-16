Эвакуация четверга. Какие суды с утра пораньше вышли, не успев приступить к работе, читайте на «Фонтанке»

Сразу после 9 утра четыре суда Северной столицы получили 16 января электронные письма с сообщениями о «заминировании».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, с 9.17 эвакуируются Сестрорецкий, Приморский и Октябрьский районные суды. А буквально через минуту к ним присоединился Куйбышевский райсуд. Вслед за ними на выход пошли Колпинский, Петродворцовый, Петроградский и Ленинский районные суды.

Накануне анонимные «минеры» начали свою «жатву» на час раньше. Всего с 08:28 до 12:12 они разослали письма на различные адреса электронных почтовых ящиков судебных приставов, районных судов Санкт-Петербурга: в Петродворце, Петроградском, Невском, Центральном, Калининском, Кронштадтском, Красногвардейском, Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском и Курортном районах. Также были «заминированы» и осмотрены 23 медицинских учреждения, 63 учебных заведения, 96 дошкольных учреждений, 41 торговый комплекс, 411 магазинов. Всего за два часа из зданий по всему городу вывели почти 15 тысяч человек.







