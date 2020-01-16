Колпинца, у которого отбирали права, остановили на дороге за рулем угнанного «Делимобиля»

Каршеринговый БМВ остановили в Колпино: машина была угнана. Ею управлял тот, у кого на два года отбирали права.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 14 января на пересечении Новгородской и Красной улиц в Колпино остановили угнанный транспорт сервиса «Делимобиль». За рулем находился 36-летний местный житель. Так как поймали его, так сказать, «в процессе», дело возбудили о неправомерном завладении без цели хищения. БМВ пропала в Пушкине, от дома по улице Гусарской.

Колпинец отпущен под подписку о невыезде. Транспорт Василий любит, но к соблюдению ПДД относится философски. В 2016 году его приговаривали к обязательным работам с лишением автомобильных прав на два года.



