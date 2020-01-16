На Невском сбили пешехода. Водитель пытался скрыться, но его поймали с ножом в салоне

Пешехода, переходившего Невский по пешеходному переходу, сбил Hyundai. Водитель поспешил с места происшествия скрыться, но был пойман неподалеку.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области, ДТП произошло у дома 67 по Невскому проспекту около 7.45 утра 16 января. По предварительной информации, пострадавший, 59-летний мужчина, переходил главную городскую магистраль по регулируемому пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка. От удара мужчина улетел на обочину, а в машине вылетело стекло.

Как сообщает паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», иномарку поймали на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы.





За рулем находился мужчина 1992 года рождения. В салоне у него нашли нож.

Проводится проверка. Пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.



