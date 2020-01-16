Один хромой, второй с сумкой. Команду лечь на пол от рослых налетчиков с автоматом в Райффайзенбанке услышали двое клиентов

Во время вооруженного нападения на офис Райффайзенбанка в Приморском районе Петербурга в помещении находились двое посетителей и пятеро сотрудников. Одному из них пришлось недолго побыть прикрытием.

По данным ИА «Журналистские расследования», уголовное дело, несмотря на то, что никакого материального ущерба банку нанесено не было, возбуждено по п. «б» ч. 4 статьи УК о разбое, то есть совершенном в особо крупном размере. По уточненной информации, искать оперативникам надо двоих, хотя служба безопасности учреждения по телефону сперва заявила о четырех мужчинах с автоматами. Оба пришли в офис на улице Савушкина, 127, в бежевых масках, черных куртках и синих перчатках, ростом нападавшие около 190 см. Один держал наготове сумку, второй заметно хромает.

Когда налетчики около восьми часов вечера ворвались в помещение, там находились пятеро сотрудников и два посетителя. Все услышали команду лечь на пол, одного из служащих разбойники взяли под руки и повели в помещение кассы. Там, как сообщалось ранее, 27-летняя кассирша закрылась за пуленепробиваемым стеклом и, пока в него бились и угрожали ей выколоть глаза, девушка нажала тревожную кнопку. Других сигналов к отступлению мужчины ждать не стали и поторопились ретироваться.

Служебная собака взяла след и провела оперативников через дворы к дому неподалеку, но там поиски прекратились.



