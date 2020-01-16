Кандидат в премьеры Михаил Мишустин приехал в Госдуму

Встреча с главой нижней палаты парламента проходит сейчас у кандидата в премьер-министры. Об этом СМИ сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Как сообщают РИА Новости 16 января, Мишустин планирует после общения со спикером Вячеславом Володиным провести общение с фракциями. Это необходимая процедура перед голосованием по его кандидатуры на пленарном заседании.

Вчера после после отставки правительства, о которой объявил Дмитрий Медведев после обращения Владимир Путина к Федеральному собранию, президент внёс в Госдуму ФС кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

О кандидате на позицию второго человека в государстве читайте в тексте «Фонтанки».







