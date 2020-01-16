Перехватили. Полиция Петербурга нашла угнанный под угрозой автомата Range Rover

Веденный накануне в Петербурге план «Перехват» дал результат: угнанный под угрозой автомата Range Rover Evoque нашли в Ломоносовском районе Ленобласти — по иронии, том самом, где зарегистрирован владелец.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), поиски похищенного вчера днем кроссовера закончились к часу ночи 16 января. Со станции метро «Елизаровская» угнанный транспорт доехал до деревни Лаголово. Он стоял пустой у дома по Садовой, 2. А еще через два часа были задержаны двое — живущий в этой деревне 42-летний уроженец Ингушетии и его ровесник родом из Армении. Осталось найти третьего — того, что преследовал угнанный транспорт на Audi Q7. Как говорят, это славянин.

Что же касается потерпевшего, то это, как ранее рассказывала «Фонтанка», 41-летний гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в России. Зарегистрирован он в другой деревне того же района — Новоселье. Официально не работает. «Рендж» 2012 года выпуска был куплен в кредит женой иностранца, сотрудницей медцентра. Супруги еще должны полмиллиона за машину, чья стоимость на данный момент оценивается в 1 млн 950 тысяч рублей.

Увели Evoque около двух дня, пока водитель был в торговом центре. На пассажирском сиденье оставался его знакомый, что не смутило угонщиков — они показали ему автомат и высадили из салона. Вводился план «Перехват».





Отметим, что пока искали машину, нашли другой «Рендж Ровер Эвок»: в лесу у деревень Орово и Токари сотрудники охранного предприятия «Цезарь сателлит» увидели белый кроссовер, который пропал сутками ранее на Парнасе.