Необычная пробка зафиксирована в Петербурге утром. А вот загруженность дорог «в норме»

О том, что необычная пробка длиной 7.7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге утром 16 января сообщают Яндекс. Пробки.

По данным агрегатора, рекордно длинная для этого времени, а также необычно сложная пробка зафиксирована на маршруте КАД внутренняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

В пробке длиной 7.7 км можно потерять 41 минуту, что на 31 минуту больше обычного.

Это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.





В целом в Петербурге на 8.30 утра наблюдается шесть баллов, что является стандартной загруженностью для этого времени.



