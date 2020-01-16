«Временная нетрудоспособность» Рамзана Кадырова после отставки правительства связана с плановым лечением

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, и именно с этим связана его «временная нетрудоспособность», о которой стало известно после отставки правительства РФ. Об этом 16 января сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.

Объясняться представителю Кадырвоа пришлось после того, как на сайте главы и правительства Чечни появилось распоряжение Рамзана Кадырова о назначении и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур. Конституцией ЧР предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске. Это обычная практика… и она используется во всех субъектах», – пояснил Каримов.

По словам пресс-секретаря ранее также во время отпусков Кадырова полномочия неоднократно передавались Муслиму Хучиеву и его предшественникам.





То, как вовремя для главы КЧР оказалось лечение можно проследить в хронологии событий, последовавших после отставки кабинета министров, о которой объявил Дмитрий Медведев после судьбоносного послания президента Путина к Федеральному собранию.



