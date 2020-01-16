СМИ: Целью новокузнецкого стрелка была женщина-свидетель в процессе, где он проходил подсудимым

Пострадавшую во время стрельбы женщину до сих пор оперируют: дробь попала ей в лицо. По данным «Медиазоны», именно она, а не погибший пристав — был целью стрелка.

Как сообщает издание 16 января со ссылкой на ТАСС, стрельбу устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями.

«Ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля», — сказал собеседник агентства.











Как писала «Фонтанка» стрельба произошла утром 16 января в мировом суде Новокузнецка. Мужчина сначала из ружья выстрелил в пристава, который скончался от ранения в машине скорой. Потом он выстрелили в женщину — юриста ( ранее СМИ называли ее сотрудницей суда). Она в тяжелом состоянии.

Стрелок задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.



