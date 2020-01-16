Теперь официально: Сделка по приобретению «Интуриста» турецкой компание ANEX Tour закрыта

Информацию о покупке старейшего российского туроператора подтвердили в самом «Интуристе». Об этом 16 января сообщает издание ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР».

По данным издания, в конце 2019 года компании получили необходимое для сделки одобрение ФАС, после чего в Едином реестре туроператоров поменяется юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выездному туризму.

«В связи с закрытием сделки по приобретению «Интуриста» профильным инвестором (владельцем ANEX Tour турецким бизнесменом Нешетом Кочкаром – прим. ред.) и после получения необходимого одобрения регулятора с января 2020 года у туроператора «Интурист» меняется юридическое лицо, осуществляющее деятельность по выездному туризму. Туроперирование на выездных направлениях будет осуществлять ООО «Национальная туристическая компания Интурист» (НТК «Интурист»). В этой связи ООО «Туроператор Интурист» подал регулятору заявление об исключении из реестра выездных туроператоров и сосредоточится на деятельности по привлечению иностранных туристов в Российскую Федерацию», – сообщили в «Интуристе».







Изменения, уверены в компании, не скажутся на операционной деятельности «Интуриста»: туроператор активно ведет кампанию раннего бронирования по всем ключевым массовым туристическим направлениям, таким как Турция, Греция, Болгария, Абхазия, Черногория, Испания, Италия, Чехия и др. На направлениях внутреннего туризма у «Интуриста» сейчас активно бронируются заезды на майские праздники в Санкт-Петербург и летний отдых на курортах Сочи и Крыма.





О том, что турецкая Anex Tour купила старейшего российского туроператора «Интурист», «Фонтанка» писала в ноябре прошлого года. Смена владельца стала необходимостью после того, как прежний – английский туристический гигант Thomas Cook — обанкротился. Эксперты полагали, что за предлагалось 10 млн долларов.



