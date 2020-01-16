В Мировом океане на два необитаемых острова стало меньше

Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду. Как сообщают 16 января РИА Новости, это произошло из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата.

«Согласно заявлению индонезийского форума окружающей среды, небольшие необитаемые острова Бетет и Гундул ушли под воду, оказавшись на отметке 1 и 3 метра ниже уровня моря соответственно. Отмечается, что Бетет являлся частью национального парка Бербак-Сембиланг», – отмечает агентство.

В перспективе, опасаются экологи, еще четыре индонезийских острова могут исчезнуть, если не будут предприняты усилия «по борьбе с повышением уровня океана».







