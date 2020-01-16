Утро туманное или уже день. В Петербурге зарядили дожди

Дождливо и ветрено будет 16 января в Петербурге. А , когда закончится дождь,северную столицу может накрыть туманом.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в Петербурге будет по прежнему юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного.

«Дождливо и ветрено» в течение дня может смениться туманом. Температура воздуха +4..+6 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.



