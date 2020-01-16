«Устремляя взор в небо». Toyota инвестирует в аэрокосмическую компанию, обещающую создать летающее такси

Почти 400 млн долларов планирует вложить японская корпорация Toyota в создание летающего транспорта. Для этого она взяла под крыло американскую аэрокосмическую компанию Joby Aviation

«Воздушные перевозки — долгосрочная цель для Toyota, и хотя мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, это соглашение устремляет наш взор в небо», — цитирует слова президента Toyota Акио Тойода РБК 16 января.







Всего в Joby Aviation корпорация вкладывает 394 млн долларов. Американцы давно занимаются разработкой воздушных судов, которые способны вертикального взлетать и садиться. Они полностью работают на электричестве. В Toyota отметили, что подобные транспортные средства планируется использовать для перевозок в городах.

Это не первый автоконцерн, который хочет стать первым в сфере летающих машин. Осенью 2019 года Boeing и немецкая компания Porsche AG объявили о планах создать летающий электромобиль. В январе Boeing заявил, что у них появился прототип воздушного такси.







