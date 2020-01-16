На Кронштадтской машина «припарковалась» на газоне, а на Балтийском - в ограждении. Ждать ГАИ водители не стали

Два автомобиля оказались брошены после ночных аварий в Петербурге. Кашеринговому БМВ предстоит долгий ремонт.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на балтийском бульваре ДТП произошло около полуночи. Так пользователь Екатерина видела из окна, что машина врезалась в ограждение, после чего водитель «пересел в другую тачку и свалил по быстрому».

Поискать сотрудниками ГИБДД придется и водителя машины, которая осталась после дрифта на Кронштадтской площади. По словам очевидцев, двигаясь по кругу, водитель не справился с управлением, и иномарка улетела на газон. «Тряхануло их сильно», – уверен Максим, на глазах которого и произошла авария. В машине было двое — парень и девушка, после ДТП, они покинули машину.







