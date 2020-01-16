Мужчина с ружьем устроил стрельбу в суде на Кузбассе. Погиб пристав, ранена сотрудница

ЧП произошло в здании мирового суда в Новокузнецке. Пришедший мужчина с порога открыл огонь. Об этом пишут РИА Новости 16 января.

Как сообщили агентству в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, ранения получили два человека – мужчина и женщина, мужчина скончался, на месте работают две реанимационные бригады.

«Стрельба в здании мировых судей, пострадали мужчина и женщина, известно, что один из пострадавших – судебный пристав, на месте работают две реанимационные бригады скорой медицинской помощи. Женщину в данный момент транспортируют в стационар», – рассказали в пресс-службе центра.







В центре позже пояснили, что мужчина скончался в машине скорой помощи. Раненой оказалась сотрудница суда – женщина 1976 года рождения. Она в тяжелом состоянии.







