Любовь после гроба. Жительница Петербурга хочет выйти замуж за покойника

Петербурженка Елена Панина через суд добивается регистрации брака с мертвым мужчиной. За три дня до небытия он подарил женщине обручальное кольцо и назначил дату бракосочетания. Посмертная свадьба может стать неплохим подспорьем в споре за наследство.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, заявление об установлении родственных отношений с покойным подано в интересах петербурженки в Липецкий районный суд Липецкой области. Подателем выступила двоюродная сестра умершего Ирина Кузьминчук.

По утверждению заявительницы, ее брат Владимир Шанин с 2012 года вел в Санкт-Петербурге совместное хозяйство с Паниной, родственникам представлял ее в качестве жены. В 2017-м пара решила расписаться и назначила дату свадьбы на апрель 2018-го.

«Я знаю, что мой брат 24 февраля 2018 года подарил Елене Паниной кольцо», – указывает Кузьминчук в заявлении.





Но через три дня после помолвки случилось несчастье. Шанин умер в 54-летнем возрасте, оставив в Петербурге недвижимость в виде квартир и гаражей и денежные средства на банковских счетах. По мнению Ирины Кузьминчук, суду следует оформить отношения Шанина и Паниной посмертно.

«Последней волей моего брата было признать Елену Панину своей супругой, – уверена заявительница. – Если бы он не умер, то зарегистрировал бы с ней брак. Я хочу его последнюю волю исполнить».

Кузьминчук просит суд признать Панину супругой умершего. Пока решения нет. Спор за наследство Шанина идет в Петербурге и других регионах России. У него, как оказалось, было слишком много родственников.