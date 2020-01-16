Первое совещание рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию пройдет в пятницу

Первое совещание созданной накануне рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию пройдет в пятницу, 17 января. Об этом РИА «Новости» в ночь на 16 января рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Напомним, Клишас стал сопредседателем этой рабочей группы. Всего в нее вошли 75 человек, в том числе двое петербуржцев — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и декан юрфака СПбГУ Сергей Белов.

О необходимости внесения изменений в Конституцию Путин заявил во время послания Федеральному собранию. О том, какой пакет поправок может быть внесен в основной закон страны, читайте в материале «Фонтанки».



