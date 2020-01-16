В Петербурге такси бьются с каретами скорой помощи. Очередной «крест» протаранили на Боткинской

Авария с участием такси и машины скорой помощи произошла в Калининском районе Петербурга в ночь на 16 января.

Автомобили не поделили дорогу на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева. Очевидцы поделились видеозаписью с места ДТП. На кадрах видно, что у медицинского микроавтобуса «Форд» от удара осталась вмятина на левой стороне. У «Фольксвагена» с наклейками «Яндекс.Такси» разбита передняя часть.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщают, что в результате пострадала 33-летняя пассажирка легковой. Она получила травмы средней степени тяжести.

Накануне машина «Яндекс.Такси» якобы не уступила дорогу скорой, ехавшей с включенными спецсигналами по Народного Ополчения. В итоге в больницу поехал фельдшер.



