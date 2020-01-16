На Богатырском ВАЗ снёс женщину. Её спасают врачи

Водитель «Лады» едва не убил женщину в Приморском районе Петербурга. В ночь на 16 января 56-летняя петербурженка в крайне тяжёлом состоянии была госпитализирована с места ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло на перекрёстке Богатырского проспекта и проспекта Сизова. 23-летний водитель за рулём ВАЗ-2115 сбил женщину-пешехода. Врачи борются за её жизнь, полиция проводит проверку по факту аварии.



