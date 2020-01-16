NASA: 2019 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений на Земле. Будет ещё теплее

2019 год стал самым самым тёплым за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом 15 января заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, отметив, что их данные совпадают с данными NASA.

Средняя температура по всему земному шару в 2019 году была на 1,71 градуса по Фаренгейту (0,95 °C) выше среднего уровня XX века и на 0,07 градуса по Фаренгейту (0,04 °C) выше, чем в 2016 году.

Метеорологи отдельно отметили, что средние температуры за последние пятилетний и десятилетний периоды были самыми высокими. Ожидается, что тенденция к потеплению сохранится из-за парникового эффекта в атмосфере.

В конце года о температурных рекордах рассказали в Гидрометцентре России. Рекорд был поставлен в Москве, но не в Петербурге — у нас бывало и жарче, в 2011 году.



