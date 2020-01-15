СМИ: РФС продлевает контракт с Черчесовым на два года

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым продление контракта до 2022 года. Об этом 15 января вечером пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, подписание договора состоится уже на следующей неделе. Напомним, Черчесов занимает свой пост с 2016 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Сейчас национальная команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Она попала в группу B вместе с бельгийцами, датчанами и финнами.



