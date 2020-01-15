Land Cruiser не собирается умирать, но следующее поколение будет гибридным

С момента последнего обновления Toyota Land Cruiser прошло целых 12 лет, и уже ходили слухи, что компания готова полностью снять с производства эту модель. Однако в 2020 году столь любимый в недалеком прошлом российскими «крутыми парнями» «крузак», наконец, обновится. Правда, несколько неожиданным образом.

Новое поколение Toyota Land Cruiser дебютирует уже в августе 2020 года, и оно будет гибридным, сообщает 15 января Motor Trend со ссылкой на японские источники. Согласно просочившимся в СМИ подробностям, флагманский SUV будет носить имя Land Cruiser 300 и базироваться на новой тойотовской платформе TNGA-F (Toyota New Global Architecture-F).

«Крузер» останется рамным автомобилем, несмотря на то, что такая конструкция уже повсеместно признана устаревшей. В данном случае именно рама, по мнению конструкторов, позволила сохранить легендарные ходовые качества внедорожника.





Что касается моторов, то привычный 381-сильный 5,7-литровый силовой агрегат предыдущего «двухсотого» Land Cruiser будет заменен на гибридную силовую установку, которая сейчас используется на седанах Lexus 500h. Она состоит из 3,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей, общая суммарная мощность которых составляет 354 лошадиные силы. Однако от потери в мощности автомобиль не потеряет в динамике. Новая ходовая обещает быть значительно легче старой, даже несмотря на дополнительный вес аккумуляторных батарей, а за разгон будут теперь отвечать два мощных электромотора.

Что касается внешнего вида, то изменения не будут революционными. Многочисленным картинкам в Интернете доверять нельзя, однако японские источники утверждают, что дизайн «трехсотого» будет продолжать общий стиль тойотовских кроссоверов: простые линии и увеличенная решетка радиатора. В целом машина должна стать чуть более «квадратной» и более просторной. Предусмотрен даже 8-местный вариант с тремя рядами сидений.

Toyota, как известно, более склонна к гибридной технологии, чем к полным электромобилям. Поэтому неудивительно, что, создавая свой новый флагманский SUV, японская компания пошла по эволюционному пути, внедряя хорошо отработанные решения.