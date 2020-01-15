На место Трабера приходит «главный по коньяку». Стивидоры в порту Усть-Луга меняют владельцев

В структуре собственников стивидорной компании «Новые коммунальные технологии», занимающейся перевалкой грузов в порту Усть-Луга, произошло очередное изменение. Как пишет 15 января 47news, свою долю в НКТ увеличил член совета директоров банка «Авангард» и председатель «Союза производителей коньяка» Анатолий Яблонский.

По данным издания, доля московского ООО «Русинвест», которое связывают с Яблонским, увеличилась с 15% до 37,5%. Доля же известного петербургского предпринимателя Ильи Трабера уменьшилась с 25,5% до 13%. Остальными собственниками НКТ остаются Ольга Брагина (22,5%), Рамис Дебердеев, Андрей Даниленко, Сергей Пупко и Артемй Бегун (у каждого по 6,75%). Отметим, «Русинвест» вошел в состав владельцев стивидорной компании в Ленобласти в декабре прошлого года.

Напомним, «Фонтанка» подробно писала об Илье Трабере, его партнерах и роли в петербургском бизнесе.



