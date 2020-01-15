Голливуд экранизирует историю побега Карлоса Гона из Японии

Драматическая и красочная история побега бывшего главы альянса Renault-Nissan из-под домашнего ареста в Японии не могла не привлечь внимание голливудских кинематографистов. Продюсеры встречались с героем истории, и, по слухам, работа над фильмом уже идет.

Британская Daily Mail 15 января утверждает, что с Карлосом Гоном встречался продюсер фильма «Бёрдман» Джон Лешер, который сейчас работает на Netflix. История побега Гона, конечно, полна сочных деталей, так любимых голливудскими продюсерами. Тут и уход из-под слежки, путешествие на скоростном поезде из Токио в Осаку, проникновение на борт частного самолета мимо охраны аэропорта, перелет в Турцию и пересадка с самолет на самолет прямо на летном поле.

До сих пор не ясно, на каком именно этапе и каким образом был задействовал пресловутый ящик от звуковой аппаратуры. Сам Гон не только не собирается раскрывать детали, но и отрицает вообще, что залезал в этот ящик, хотя турецкая полиция считает иначе. В общей сложности в организации и воплощении побега было задействовано, по мнению правоохранителей, не менее 15 человек, часть из которых когда-то служила в американских «зеленых беретах».

Едва ли можно ожидать от голливудских фильмов документальной точности, так что некоторые не слишком достоверные факты и повороты сюжета вряд ли повредят киношной версии и так достаточно фантастичной истории освобождения франко-бразильско-ливанского бизнесмена. Весь побег, включая фрахт самолетов, обошелся Гону в несколько миллионов долларов, а продажа прав на экранизацию может вполне вернуть эти деньги. Бизнесмен всегда остается бизнесменом.



