Бывший замглавы ФСИН, приговоренный за хищения при строительстве Крестов, просит отпустить его, чтобы защитить семью

Бывший заместитель директора ФСИН Николай Баринов, приговоренный в Петербурге к реальному сроку за получение взяток при строительстве СИЗО «Кресты», стал информатором следствия и теперь опасается за свою семью. Он дал показания на бывших коллег.

Как сообщил 15 января «Фонтанке» адвокат Валерий Путин, представляющий интересы Баринова, его подзащитный в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве сообщил следствию сведения о возможном участии экс-сотрудников ФСИН в других преступлениях, не связанных с делом о взятках на «Крестах».

«Изобличающие показания были обязательным условием досудебного соглашения, мой подзащитный их выполнил, – уточнил Путин. – Сведения касаются представителей не бизнеса, а ФСИН. В настоящее время они не работают».

После дачи показаний Баринов всерьез стал опасаться за свою семью, заявил он 15 января в Санкт-Петербургском городском суде, который рассматривал апелляционную жалобу на приговор за получение взятки в 44 млн рублей. Беспокойство связано с утечкой информации из следствия, благодаря чему упомянутые Бариновым экс-сослуживцы теперь знают, кто дал на них показания. Генерал просил снизить ему наказание, чтобы освободиться и иметь возможность защитить семью.

Бывший замдиректора ФСИН приговорен к 3 годам 6 месяцам строгого режима за взятки от руководителей компаний «ГСК» и «Петроинвест», строивших Кресты. Баринов курировал их работу. Как установил суд, с ноября 2007-го по август 2008 года генерал лично получил от Виктора Кудрина и Руслана Хамхокова не менее 44,1 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе при исполнении государственного контракта. Санкт-Петербургский горсуд отказался смягчать приговор Баринову. Право на условно-досрочное освобождение он получит через два месяца.



