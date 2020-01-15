В Обухово фура вырвала кусок из торопливой маршрутки

Фура протаранила маршрутку во Фрунзенском Петербурга вечером 15 января. В ПАЗе, по сообщениям очевидцев, был лишь один пассажир. По предварительным данным, никто не пострадал.

Авария произошла в Обухово, на перекрёстке Грузового проезда и Софийской улицы. По рассказам свидетелей, водитель автобуса попытался проскочить, но у него это плохо получилось.

«Фура ехала от КАД в сторону Дунайского, а 96-я маршрутка от Дунайского и поворачивала налево, на Грузовой проезд. Водитель фуры пытался уйти от удара и повернул влево, поэтому он почти на встречке, а у маршрутки нет <...> (задней части – прим. ред)», – пишет очевидец.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» заявили, что информация о пострадавших не поступала. Комментаторы в соцсетях пишут, что в салоне автобуса был один человек, который не получил увечий.



