Двое петербуржцев из 75-ти человек, которые изменят российскую Конституцию. Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в основной закон страны

Президент России подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Об этом вечером 15 января сообщается на сайте Кремля.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. К нему прилагается и список тех, кто будет готовить изменения в Конституцию: всего 75 человек. Сопредседателями рабочей группы станут глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева. Среди известных петербуржцев, которые будут представлены в рабочей группе, – декан юрфака СПбГУ Сергей Белов и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Полный список опубликован на сайте Кремля.

Напомним, о необходимости внесения изменений в Конституцию Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию – поправки должны несколько ослабить президентскую власть и усилить роль парламента. Подробнее читайте в материале "Фонтанки".



