Самое ценное не пострадало. В Почте России прокомментировали дневную аварию на Невском с участием полиции

В Почте России прокомментировали инцидент на Невском проспекте. 15 января, напомним, их фургон взял на таран полицейскую машину.

«Почтовые отправления не пострадали, контрольные сроки доставки будут соблюдены», – заверили в пресс-службе Почты России.

Также в бюджетном учреждении отметили, что посылки и письма всегда доставляют только трезвые водители, так как перед выходом на работу они проходят медосвидетельствование.



