Кокорин забил первый гол за «Зенит» после освобождения

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин забил первый матч за сине-бело-голубых после освобождения. Как сообщает пресс-служба команды, это произошло 15 января во время матча на сборе в Катаре.

Победу в двустороннем матче одержали «синие» благодаря единственному голу Кокорина.

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах ? pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 15, 2020

Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».





Напомним, что «Зенит» после 19 туров лидирует с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».

Кокорин вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Однако сразу заявить его «Зениту» не дали. По решению РФС зарегистрировать его можно будет не раньше 22 января 2020 года.