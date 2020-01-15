«Путину дали бумагу». СМИ выяснили, чем именно был недоволен президент в работе правительства

Работа правительства по исполнению майского указа президента вызвала серьезное недовольство Владимира Путина и могла повлиять на отставку кабмина. Об этом 15 января пишет Forbes cо ссылкой на свои источники.

По данным издания, еще в конце прошлого года у Медведева прошло обсуждение национальных проектов с участием Путина.

«Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», – говорит собеседник Forbes.

Издание напоминает, что нацпроекты ранее активно критиковали глава Счетной палаты Алексей Кудрин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку через 3 часа после окончания оглашения послания Путина Федеральному собранию РФ. А уже вечером президент внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. «Фонтанка» подробно разобралась в том, кто теперь возглавит правительство России. О том, как это повлияет на транзит власти, нашему изданию рассказал политолог Глеб Павловский.



