«Глаза тебе выколем!» Как кассир «Райффайзенбанка» сохранила деньги во время налёта

Стали известны подробности вечернего разбойного нападения на офис «Райффайзенбанка» в Петербурге.

Как рассказал собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах, в 19.45 15 января на пороге банка появились трое. Выбранный ими дресс-код кричал о том, что мужчины пришли не вкладываться, а забирать. Причём чужое. Маски на лице и автомат в руках указывали на боевой настрой, поэтому кассирша среагировала быстро, закрыв пуленепробиваемое стекло, отделявшее её от бандитов.

Налётчики в бешенстве попытались выбить перегородку, попутно запугивая храбрую сотрудницу банка. «Глаза тебе выколем!» – обещали они. Однако нажатая тревожная кнопка не дала им исполнить обещание. В итоге злоумышленникам пришлось ретироваться ни с чем. Напомним, в настоящий момент полиция занимается поиском разбойников-неудачников.



