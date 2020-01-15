«Мы не ожидаем фазы "три"». США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

США и Китайская Народная республика заключили первую часть торгового соглашения. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, 15 января документ подписали Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

«Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение»,— заявил Трамп. Он уточнил, что первая фаза соглашения предполагает введение ограничений на понижение обменного курса юаня (в США считали, что китайские власти специально ослабляют национальную валюту, чтобы повысить конкурентоспособность своих производителей). США же отменят пошлины на китайские товары после выработки второй части сделки.

«Это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три"», — подчеркнул Дональд Трамп.

Он также заявил, что готов в ближайшее время нанести визит в Китай.

Напомним, согласно параметрам новой сделки американские тарифы должны вернуться к уровню 2017 года, а КНР снизит барьеры для внешней торговли с США. Переговоры по постоянному торговому договору в дальнейшем планируется проводить раз в полгода.



