На «Беговой» трое в масках попытались обнести отделение «Райффайзенбанка»

Трое вооружённых мужчин в масках ворвались в офис «Райффайзенбанка» перед закрытием вечером 15 января. Фортуна была не на стороне бандитов.

По данным «Фонтанки», разбойное нападение было совершено на отделение, располагающееся в доме №127 по улице Савушкина. В руках злоумышленников, по предварительной информации, были автоматы. Однако, как сообщил нам собеседник во внутренних органах, у налётчиков не получилось взять куш. Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сейчас полиция занимается розыском горе-разбойников.



