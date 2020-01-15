Капремонт и не только. Смольный выделит 10 млрд рублей, чтобы помочь горожанам с оплатой ЖКХ

Бюджетные расходы на поддержку петербуржцев при оплате жилого помещения и коммунальных услуг составят в 2020 году 15,6 млрд рублей. В перечне льготники и малоимущие.

Как рассказали 15 января в жилищном комитете, бюджет Санкт-Петербурга выделит 10,4 млрд, федеральный бюджет — 5,2 млрд. В частности, субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 14% от размера их среднемесячного дохода. Месяц назад в эту категорию входили почти 66,8 тысяч семей (почти 87 тысяч человек), которые являются собственниками жилья и платят, в том числе, за капремонт.

Кроме того, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг положены льготникам. Таких владельцев жилья насчитали 943 тысячи.

Третья категория – неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет и старше. Им предоставляется компенсация расходов на взносы по капремонту: от 70 лет — в размере 50%, от 80 лет — 100%. Такие компенсации предоставили 67 тысячам.





В комитете особо отметили, что увеличение взноса на капитальный ремонт (до 8-9 рублей с квадратного метра) приведет к тому, что доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будет составлять 4,64 % в среднем по городу. Верхняя планка, по закону — 14%.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Смольный с 2020 года повышает ставку взноса на капремонт с 4-5 рублей за метр до 8-9 рублей, одновременно снижая бюджетную субсидию. Тем не менее для многих новые цифры в квитанции стали неожиданностью.