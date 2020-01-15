Австрия выдала России обвиняемого в убийстве двадцатилетней давности

Австрия выдала России гражданина Гарри Григорянца, которого на родине подозревают в убийстве. Экстрадировать Григорянца смогли только сейчас, так как в Австрии Григорянц уже отбывал наказание за тяжкое преступление.

Григорянца доставили из Вены в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, МВД и ФСИН 15 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранительных органов, его разыскивали за убийство, которое было совершено в 1998 году на территории поселка Солонцы в Красноярском крае.

Запрос о его выдаче российская Генпрокуратура направила австрийским коллегам летом 2019 года. В декабре 2019 года он был удовлетворен.



