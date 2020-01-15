Вилами по воде - и все вокруг Кронштадта. Смольный швартует яхты и самолеты на острове Котлин

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа появится на месте аэродрома «Бычье поле» и бывшей стройплощадки КЗС. В планах - гостиницы, яхт-клуб и международный аэропорт. Дело за малым — найти реальных инвесторов и договориться с военными.

Mandoga Media/Sipa USA/Коммерсантъ

Смольный хочет замахнуться на конкуренцию Ксении Шойгу в деле превращения Кронштадта в туристическую мекку. Как стало известно «Фонтанке», к марту там должны разработать проект по развитию туристического-рекреационного кластера в западной части острова Котлин. Катализатором давно витавших в умах чиновников идей станет появление новой территории – в конце декабря стартовала передача из федеральной в городскую собственность бывшей строительной площадки КЗС – «Котлин».





Речь идет об участке площадью около 100 тыс. кв. м, ограниченном Южной Кронштадской дорогой, КАД и берегом Финского залива. Сейчас там находится несколько хозяйственных сооружений, но фактически территория не используется. Как сообщили в комитете имущественных отношений, после оформления права собственности ведомство «приступит к формированию земельных участков для последующего комплексного развития территорий».

Ранее Петербург уже получил от федералов промзону «Горская». Там заявляли о планах создать аналог французского парка развлечений Пью-дю-Фу за 50 млрд рублей, но инвестор пока не найден. Вместе с «Котлином» городу отойдет еще одна стройплощадка КЗС – «Бронка», там ООО «Феникс» намеревался создать транспортно-логистический центр за 10 млрд рублей.

Перспективы площадки «Котлин» в комитет имущественных отношений Смольного обрисовали лаконично: общественно-деловое пространство с туристическо-рекреационной направленностью, а также комплекс по развития яхтенного туризма. В комитете по инвестициям на момент публикации не поделились своим видением развития территории. Но, по данным «Фонтанки», именно она должна стать ядром особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, появление которой в Кронштадте было анонсировано на Петербургском международном экономическом форуме летом 2019-го.

ОЭЗ в Кронштадте обещали запустить уже в 2020 году. Но пока проект тормозит. Как сообщил «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин, в подчинении которого находится управляющая компания «ОЭЗ Санкт-Петербурга», средств в бюджете на освоение новой площадки в этом году не заложено. Нет пока также соответствующих поручений и документов. Но, вероятно, после того, как территория бывшей стройплощадки «Котлин» окончательно перейдет в собственность города, курирующий туризм вице-губернатор Максим Соколов сможет обратиться к курирующему промышленность и торговлю вице-губернатору Евгению Елину с просьбой включить ее в состав ОЭЗ, рассуждает чиновник.

Сейчас идет актуализация концепции ОЭЗ с учетом новой территории, рассказал руководитель межведомственного проектного офиса «Управление стратегическим развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга» Анатолий Котов. По его словам, окончательный вариант появится к марту, после чего начнется предметное общение с потенциальными инвесторами. Помимо бывшей стройплощадки «Котлин» им предложат находящийся по другую сторону Кронштадской южной дороги аэродром «Бычье поле», ряд фортов (ранее назывались «Александр I», «Пётр I» и «Кроншлот» – прим.ред.) и территорию в районе Тулонской аллеи в противоположной части острова. Концепция создается независимо от проекта «Остров фортов», которым занимается дочь министра обороны Ксения Шойгу, подчеркнул глава проектного офиса, – та намерена развивать туризм в центральной части Котлина.

На месте стройплощадки КЗС должна развиваться «морская составляющая», сказал Анатолий Котов. В числе возможных вариантов использования — проведение Военно-Морского салона, а также прием международных яхтенных соревнований. «Это будет флагманская площадка, где мы можем сделать проект для морского спорта и туризма международного уровня», – подчеркнул он. Оценка необходимых вложений будет сделана после разработки концепции.





Еще одно возможное использование территории — создание пункта пропуска для маломерных судов и марины для яхт. Действующий пункт, который работает в Кронштадте с 2013 года, изношен более чем на половину. Из-за ограниченности территории там нельзя ставить на долгосрочную стоянку и обслуживать яхты, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».

Напротив яхт Смольный хочет видеть самолеты и вертолеты. Программу развития авиации общего назначения чиновники утвердили еще в 2016 году. В соответствии с ней, по мере роста пассажиропотока Пулково городу потребуется дополнительный аэродром для легких и сверхлегких воздушных судов, в том числе прибывающих из-за рубежа. Наиболее перспективными площадками тогда называли бывший военный аэродром «Горелово» в Красном селе и «Бычье поле» в Кронштадте.

В 2017 году три участка на территории «Бычьего поля» отдали в аренду ООО «Хели-Аэро», «дочке» вертолетного оператора «Хели-Драйв». Та за 3 млрд рублей собиралась создать там крупнейший в стране авиаузел для медицинской авиации. Правда, проект в итоге реализован не был. По информации «Фонтанки», «Хели-Драйв» огородила участок забором, поставила пункт заправки, привела в порядок кусок взлетной полосы, но как медицинский хаб аэродром так и не заработал. Договоры аренды с «Хели-Аэро» истекают весной 2020 года. По информации КИО, компания за продлением не обращалась. Впрочем, в самой «Хели-Драйв» сообщили, что покидать территорию не планируют и намерены поучаствовать в ее развитии в качестве инвестора.

Концепция, над которой трудится несколько комитетов Смольного, предполагает создание на территории «Бычьего поля» практически конкурента «Пулково», хотя и без особой спешки. Так, на первом этапе (срок реализации - 2019-2028 годы) должна появиться воздушная гавань для авиации общего назначения, расширены взлетно-посадочные полосы, создана стоянка для воздушных судов и построено служебно-пассажирское здание, совмещенное с командно-диспетчерским пунктом. Объем инвестиций оценивается в 2,6 млрд рублей. Уже на втором этапе (2028-2043 годы) предлагается создание полноценного аэропорта, обслуживающего региональные и международные рейсы. Аэровокзальный комплекс будет включать гостиницу, деловой центр и другие коммерческие площади. Но такое развитие потребует дополнительных исследований.

Дело за малым – найти инвесторов. По словам Анатолия Котова, интерес к освоению бывшей стройплощадки «Котлин» проявляет «компания из Монако, связанная с морскими технологиями», но ее название не сообщил. Также город ведет переговоры с компанией «Руссо-Балт Океан». В сентябре 2019 года «Коммерсант» сообщал о ее намерении стать якорным резидентом будущей ОЭЗ и уже в 2020 году принять в Кронштадте финальный этап международной кругосветной гонки The Ocean Race. Учредитель компании Роман Ларин является доцентом кафедры технологий судоремонта Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала Макарова и владельцем ООО «НПО «Альбатрос», российского партнера The Ocean Race.

Связаться с ним не удалось. Но в Смольном говорят, что пока «Руссо-Балт Океан» не представил детализированную концепцию и не познакомил чиновников с потенциальными инвесторами. Проведение в Петербурге The Ocean Race обсуждается, но это перспектива 2021-2022 годов, а помимо Кронштадта, гонку могут принять и другие площадки, говорит Анатолий Котов. Зато «Хели-Драйв» готов стать инвестором и участвует в разработке концепции авиационной части и в ближайшее время представит свое видение, – уверен он.

Но в «Хели-Драйв» "Фонтанку" заверили, что по-прежнему видят аэродром как авиаузел для санитарной авиации и совсем не собираются быть конкурентами «Пулково»: «На данной площадке не предполагается осуществление перевозок воздушными судами вместимостью более 20 пассажиров и максимальной грузоподъемностью более 20 тонн». Помимо самого аэропорта, планируется бизнес-центр и ритейл-парк. Общие инвестиции – под 6,5 млрд рублей. Правда, возьмет ли предприятие деньги из своего кармана или будет искать партнеров, пока не ясно. На вопрос о том, что помешало приступить к реализации проекта раньше, в компании не ответили.

Эксперты сомневаются, что предложение Смольного найдет отклик в сердцах представителей серьезного бизнеса.

«Бывшая стройплощадка «Котлин» – не самое подходящее для яхт место. Низкий берег будут заливать наводнения, также будут мешать большие корабли, чьи курсы будут пересекаться с курсами маломерных судов», – комментирует один из авторов концепции развития яхтенного туризма Петербурга, директор проектов РАНХиГС Сергей Ковалев. По его словам, северный берег острова Котлин для развития яхтенной инфраструктуры предпочтительнее. Но, в любом случае, проект вступает в конкуренцию с яхтенным центром в Каботажной гавани «Острова Фортов».

Появление альтернативного аэродрома, с одной стороны, было бы выгодно самому «Пулково» и работающим в нем авиакомпаниям. Сейчас воздушная гавань, наравне с московским Внуково, обязана принимать первых лиц страны и статусные иностранные делегации. Это является одним из препятствий для прихода бюджетных перевозчиков, ставку на которые делает оператор ВВСС. «Аэропорт в любой момент может быть перекрыт, что слишком рискованно для лоукостеров, которые хотят за полчаса высадить и посадить новых пассажиров, они не могут позволить себе промедления», – рассказывал «Фонтанке» источник в отрасли.

Но, по словам собеседника издания, близкого к обсуждению концепции, создание полноценного аэропорта на «Бычьем поле» вряд ли возможно без доброй воли Минобороны. «К западу от острова Котлин находится база подготовки Левашовского полка транспортной авиации, где военные отрабатывают полеты на сверхмалой высоте. Если пускать рейсовую авиацию, она не сможет выдерживать график, так как военные периодически будут «забирать воздух», – говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»