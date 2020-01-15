Лидер ЕР в Госдуме: «Единая Россия» проведет заседание фракции по кандидатуре Мишустина завтра утром

Глава фракции «Единой России» в нижней палате российского парламента Сергей Неверов заявил о том, что депутаты от партии власти обсудят кандидатуру Михаила Мишустина как кандидата в председатели правительства РФ завтра утром.

«Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания – кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения», — сказал заместитель председателя ГД, его слова приводит сайт Госдумы.

Он отметил, что, «в частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей, – этого ждут люди».

Напомним, ранее глава государства внес на рассмотрение в парламент страны кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров. Экс-председателю правительства России Дмитрию Медведеву ранее Владимир Путин предложил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который возглавляет сам.



