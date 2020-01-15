13 подвигов Медведева. Чем запомнится уходящий премьер как политик и человек
Премьер-министр Медведев объявил, что он и всё правительство вместе с ним уходят в отставку. Это заявление тут же породило волну мемов. Как и каждое заметное деяние Дмитрия Анатольевича на высших постах государства за последние годы. «Фонтанка» собрала главное, чем запомнится нам Дмитрий Медведев.
- Айфон
- «Сколково», которое так и не стало «российской Кремниевой долиной»
- Танцы под American boy
- Крепкий сон
- Денег нет, но вы держитесь!
- Откуда взялся «не Димон»
- Домик для уточки, кроссовки и протесты
- Дождь плохой
- Первые поправки в Конституцию
- Война с Грузией
- Отмена перевода времени
- Переименование милиции в полицию
- Сказал — как в граните отлил
1 Айфон
В июне 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев съездил в Кремниевую долину, где встретился с президентом компании Apple Стивом Джобсом. И получил из его рук в подарок iPhone 4. Фото, на котором Медведев радуется подарку, как ребенок, быстро стало мемом.
2 «Сколково», которое так и не стало «российской Кремниевой долиной»
Инновационный центр «Сколково» Дмитрий Медведев затеял в сентябре 2010 года, еще будучи президентом. А в апреле 2013-го в «Сколково» случились обыски. Все из-за проверки аудиторами Счетной палаты, в ходе которой выяснилось, что за три года на «Сколково» из бюджета было выделено свыше 55 млрд рублей, а в дело пошли только 24 млрд.
Инновационный центр должен был стать «триумфом российской науки», но к 2015 году почти 80 процентов изначальных участников покинули его. В качестве причины переноса из России за границу большинства жизнеспособных российских стартапов эксперты называли не только финансовые и имиджевые проблемы 2012–2013 годов, но и кризис в отношениях в Западом, начавшийся после присоединения Крыма.
3 Танцы под American boy
Видео, на котором Дмитрий Медведев пляшет под American boy в компании юмориста Гарика Мартиросяна, взорвало Интернет в 2011 году. Медведев отпираться не стал и даже прокомментировал его в своем твиттере, объяснив, что дело было на вечеринке выпускников юридического факультета ЛГУ.
4 Крепкий сон
Дмитрий Медведев то и дело попадал в объективы спящим на разных официальных мероприятиях. И если в большинстве случаев еще можно было сказать, что премьер просто очень медленно моргает, то открытие Олипиады в Сочи в 2014 году Дмитрий Анатольевич проспал совершенно точно.
5 Денег нет, но вы держитесь!
В 2016 году Дмитрий Медведев пообщался с пенсионерами в Крыму. Те попросили повысить пенсии, ну хотя бы проиндексировать. «…Индексации "нигде нет". Просто денег нет сейчас, – бодро ответил премьер. – Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».
Фраза, многократно прокрутившись через мясорубку соцсетей, превратилась в мем «денег нет, но вы держитесь!».
6 Откуда взялся «не Димон»
Популярность Медведева в социальных сетях в какой-то момент начала на него давить.
Пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова даже попыталась остановить набегающую волну. «Я не понимаю людей, которые, условно, в Facebook пишут: "Ну, Димон, ты молодец, зажег". Он вам не "Димон". Он – председатель правительства», – заявила она. И эта фраза тоже стала мемом.
7 Домик для уточки, кроссовки и протесты
В сентябре 2016 года глава ФБК Алексей Навальный заявил, что якобы нашел тайную дачу премьер-министра Дмитрия Медведева в Ивановской области. В качестве доказательства оппозиционер предъявил съемки объекта с квадрокоптера. И отметил, что усадьба настолько роскошна, что даже у уточки в пруду есть собственный домик.
В марте 2017 года кроссовки Дмитрия Медведева стали главным инфоповодом федерального масштаба. Дело в том, что премьер купил их через Интернет, с аккаунта, который был «засвечен» во взломанном несколькими годами раньше почтовом ящике, якобы принадлежавшем Медведеву. Заказы на кроссовки нашли в этой почте расследователи Фонда борьбы с коррупцией. Покупки были оформлены на Владимира Дьяченко, управляющего обширной усадьбой в Знаменском. В ФБК выяснили и объемы потребления премьера: за три месяца он якобы заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок.
Фильм-расследование ФБК в 2017 году привел к масштабным протестам, преимущественно молодежи. Счет задержанных в крупных городах шел на сотни, впервые был зафиксирован такой феномен, как протестующие против коррупции школьники.
8 Дождь плохой
Владимир Путин и Дмитрий Медведев 22 июня 2017 года возлагали венки к могиле Неизвестного солдата. Шел дождь. Фотография, на которой Дмитрий Медведев запечатлен с очень недовольным лицом, моментально стала мемом.
9 Первые поправки в Конституцию
Между прочим, Медведев был первым президентом, который вмешался в текст Конституции. Во время своего послания Федеральному собранию 5 ноября 2008 года он предложил увеличить срок президентских полномочий с четырех до шести лет, а срок депутатов Госдумы – с четырех до пяти лет. А еще именно Медведев вернул прямые выборы глав регионов, которые были отменены в 2004 году
10 Война с Грузией
В августе 2008 года между Россией и Грузией случилась короткая, но запоминающаяся война. Грузия начала боевые действия в Южной Осетии, погибли мирные жители и российские миротворцы. Президент РФ отдал приказ провести операцию «по принуждению Грузии к миру». 26 августа Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
11 Отмена перевода времени
Будучи президентом, Медведев сократил количество часовых поясов в России и отменил ежегодный переход на летнее и зимнее время. В ночь на 27 марта 2011 года в России в последний раз перевели стрелки часов на час вперед. Народ отнесся к инициативе критически, и Медведев даже заявлял, что готов вернуть зимнее и летнее время, если россияне попросят. Но этот вопрос как-то замяли.
12 Переименование милиции в полицию
Закон «О полиции» и реформа МВД оставили в недоумении и экспертов, и население: не многие смогли понять целесообразность переименования милиционеров в полицейских. Впрочем, со временем все привыкли.
13 Сказал — как в граните отлил
В декабре 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов попросил слово, чтобы ответить на «реплику» президента Медведева. Сейчас уже никто и не вспомнит, о чем были та «реплика» и тот «ответ». А вот реакция Дмитрия Анатольевича вошла в анналы. «Моя не реплика уже, а приговор, – сказал Медведев. – Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается».