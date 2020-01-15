13 подвигов Медведева. Чем запомнится уходящий премьер как политик и человек

2 «Сколково», которое так и не стало «российской Кремниевой долиной»

Инновационный центр «Сколково» Дмитрий Медведев затеял в сентябре 2010 года, еще будучи президентом. А в апреле 2013-го в «Сколково» случились обыски. Все из-за проверки аудиторами Счетной палаты, в ходе которой выяснилось, что за три года на «Сколково» из бюджета было выделено свыше 55 млрд рублей, а в дело пошли только 24 млрд.

Инновационный центр должен был стать «триумфом российской науки», но к 2015 году почти 80 процентов изначальных участников покинули его. В качестве причины переноса из России за границу большинства жизнеспособных российских стартапов эксперты называли не только финансовые и имиджевые проблемы 2012–2013 годов, но и кризис в отношениях в Западом, начавшийся после присоединения Крыма.