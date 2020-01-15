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Власть

13 подвигов Медведева. Чем запомнится уходящий премьер как политик и человек

13 подвигов Медведева. Чем запомнится уходящий премьер как политик и человек
Дмитрий Медведев//Александр Миридонов/Коммерсантъ

Премьер-министр Медведев объявил, что он и всё правительство вместе с ним уходят в отставку. Это заявление тут же породило волну мемов. Как и каждое заметное деяние Дмитрия Анатольевича на высших постах государства за последние годы. «Фонтанка» собрала главное, чем запомнится нам Дмитрий Медведев.

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15.01.2020 19:57
13 подвигов Медведева. Чем запомнится уходящий премьер как политик и человек
  1. Айфон
  2. «Сколково», которое так и не стало «российской Кремниевой долиной» 
  3. Танцы под American boy 
  4. Крепкий сон
  5. Денег нет, но вы держитесь!
  6. Откуда взялся «не Димон»
  7. Домик для уточки, кроссовки и протесты 
  8. Дождь плохой
  9. Первые поправки в Конституцию
  10. Война с Грузией
  11. Отмена перевода времени
  12. Переименование милиции в полицию
  13. Сказал — как в граните отлил

1 Айфон

В июне 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев съездил в Кремниевую долину, где встретился с президентом компании Apple Стивом Джобсом. И получил из его рук в подарок iPhone 4. Фото, на котором Медведев радуется подарку, как ребенок, быстро стало мемом.

2 «Сколково», которое так и не стало «российской Кремниевой долиной» 

Инновационный центр «Сколково» Дмитрий Медведев затеял в сентябре 2010 года, еще будучи президентом. А в апреле 2013-го в «Сколково» случились обыски. Все из-за проверки  аудиторами Счетной палаты, в ходе которой выяснилось, что за три года на «Сколково» из бюджета было выделено свыше 55 млрд рублей, а в дело пошли только 24 млрд. 

Инновационный центр должен был стать «триумфом российской науки», но к 2015 году почти 80 процентов изначальных участников покинули его. В качестве причины переноса из России за границу большинства жизнеспособных российских стартапов эксперты называли не только финансовые и имиджевые проблемы 2012–2013 годов, но и кризис в отношениях в Западом, начавшийся после присоединения Крыма.

3 Танцы под American boy 

Видео, на котором Дмитрий Медведев пляшет под American boy в компании юмориста Гарика Мартиросяна, взорвало Интернет в 2011 году. Медведев отпираться не стал и даже прокомментировал его в своем твиттере, объяснив, что дело было на вечеринке выпускников юридического факультета ЛГУ. 

4 Крепкий сон

Дмитрий Медведев то и дело попадал в объективы спящим на разных официальных мероприятиях. И если в большинстве случаев еще можно было сказать, что премьер просто очень медленно моргает, то открытие Олипиады в Сочи в 2014 году Дмитрий Анатольевич проспал совершенно точно. 

5 Денег нет, но вы держитесь!

В 2016 году Дмитрий Медведев пообщался с пенсионерами в Крыму. Те попросили повысить пенсии, ну хотя бы проиндексировать. «…Индексации "нигде нет". Просто денег нет сейчас, – бодро ответил премьер. – Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». 

Фраза, многократно прокрутившись через мясорубку соцсетей, превратилась в мем «денег нет, но вы держитесь!».

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6 Откуда взялся «не Димон»

Популярность Медведева в социальных сетях в какой-то момент начала на него давить. 

Пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова даже попыталась остановить набегающую волну. «Я не понимаю людей, которые, условно, в Facebook пишут: "Ну, Димон, ты молодец, зажег". Он вам не "Димон". Он – председатель правительства», – заявила она. И эта фраза тоже стала мемом.

7 Домик для уточки, кроссовки и протесты 

В сентябре 2016 года глава ФБК Алексей Навальный заявил, что якобы нашел тайную дачу премьер-министра Дмитрия Медведева в Ивановской области. В качестве доказательства оппозиционер предъявил съемки объекта с квадрокоптера. И отметил, что усадьба настолько роскошна, что даже у уточки в пруду есть собственный домик.  

В марте 2017 года кроссовки Дмитрия Медведева стали главным инфоповодом федерального масштаба. Дело в том, что премьер купил их через Интернет, с аккаунта, который был «засвечен» во взломанном несколькими годами раньше почтовом ящике, якобы принадлежавшем Медведеву. Заказы на кроссовки нашли в этой почте расследователи Фонда борьбы с коррупцией. Покупки были оформлены на Владимира Дьяченко, управляющего обширной усадьбой в Знаменском. В ФБК выяснили и объемы потребления премьера: за три месяца он якобы заказал себе 73 футболки, 20 пар кроссовок и 30 пар плавок.

Фильм-расследование ФБК в 2017 году привел к масштабным протестам, преимущественно молодежи. Счет задержанных в крупных городах шел на сотни, впервые был зафиксирован такой феномен, как протестующие против коррупции школьники.  

8 Дождь плохой

Владимир Путин и Дмитрий Медведев 22 июня 2017 года возлагали венки к могиле Неизвестного солдата. Шел дождь. Фотография, на которой Дмитрий Медведев запечатлен с очень недовольным лицом, моментально стала мемом.  

9 Первые поправки в Конституцию

Между прочим, Медведев был первым президентом, который вмешался в текст Конституции. Во время своего послания Федеральному собранию 5 ноября 2008 года он предложил увеличить срок президентских полномочий с четырех до шести лет, а срок депутатов Госдумы – с четырех до пяти лет. А еще именно Медведев вернул прямые выборы глав регионов, которые были отменены в 2004 году  

10 Война с Грузией

В августе 2008 года между Россией и Грузией случилась короткая, но запоминающаяся война. Грузия начала боевые действия в Южной Осетии, погибли мирные жители и российские миротворцы. Президент РФ отдал приказ провести операцию «по принуждению Грузии к миру». 26 августа Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.  

11 Отмена перевода времени

Будучи президентом, Медведев сократил количество часовых поясов в России и отменил ежегодный переход на летнее и зимнее время. В ночь на 27 марта 2011 года в России в последний раз перевели стрелки часов на час вперед. Народ отнесся к инициативе критически, и Медведев даже заявлял, что готов вернуть зимнее и летнее время, если россияне попросят. Но этот вопрос как-то замяли. 

12 Переименование милиции в полицию

Закон «О полиции» и реформа МВД оставили в недоумении и экспертов, и население: не многие смогли понять целесообразность переименования милиционеров в полицейских. Впрочем, со временем все привыкли. 

13 Сказал — как в граните отлил

В декабре 2009 года на заседании комиссии по модернизации экономики глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов попросил слово, чтобы ответить на «реплику» президента Медведева. Сейчас уже никто и не вспомнит, о чем были та «реплика» и тот «ответ». А вот реакция Дмитрия Анатольевича вошла в анналы. «Моя не реплика уже, а приговор, – сказал Медведев. – Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается».

Автор: Венера Галеева, "Фонтанка.ру"