Акции "Магнита" подскочили на 3,02% на фоне хороших новостей о новогодних распродажах и рекордных объемах торгов его бумагами

Обыкновенные акции ПАО "Магнит" в среду, 15 января, выросли в цене более чем на 3%, при этом объем торгов бумагами превысил 5,2 млрд рублей за день – это крупнейший показатель с марта 2018 года. Для сравнения: в понедельник инвесторы наторговали этим инструментом лишь на 740 млн рублей, а вчера – на 1,2 миллиарда. В итоге спрос на акции "Магнита" сегодня показал четвертый по величине результат на Московской бирже – после "Сбербанка", "Газпрома" и "Лукойла".

Аналитики связывают рост интереса инвесторов к акциям торговой сети с позитивным информационным фоном об операционной деятельности "Магнита". Так, они отмечают, что сегодня компания опубликовала отчет о своих итогах предновогодних продаж. С 17 по 31 декабря 2019 года его выручка выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом более 80% торговых точек "Магнита" в конце 2019 года продлили режим работы, дополнительно были привлечены более 6 тыс. работников.

Кроме того, Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets напоминает, что накануне было объявлено, что «Магнит» стал первой компанией среди крупнейших ретейлеров РФ, кто внедрил цифровую форму договора с поставщиками.

Бумаги других российских ретейлеров сегодня сильно не поспевали за "Магнитом". Депозитарные расписки "Ленты" практически не изменились в цене (-0,05%), "Детский мир" и вовсе показал снижение на 1,7%. А расписки X5 Retail Group в среду упали в цене сразу на 2,58%, правда, при объеме торгов в десять раз меньше, чем у "Магнита".



