Президент РФ подписал указ об отставке правительства Медведева

Президент РФ подписал Указ «О Правительстве Российской Федерации», сообщает вечером 15 января пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: 1. Объявить об отставке Правительства Российской Федерации. 2. Возложить временное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации на Медведева Д.А. 3. Поручить Правительству Российской Федерации исполнять свои обязанности до сформирования нового Правительства Российской Федерации. 4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в нём.

Напомним, ранее глава государства внес на рассмотрение в парламент страны кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы кабинета министров. Экс-председателю правительства России Дмитрию Медведеву ранее Владимир Путин предложил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который возглавляет сам.



