Путин предложил главе ФНС возглавить новое правительство России

По итогам 2019 года, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов холдинга Setl Group составила 1,33 млн кв. м, что на 3,2% превосходит результат 2018 года. Это рекордный объем для компании. По данным ЕРЗ, холдинг стал лидером по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге с долей почти 17%.