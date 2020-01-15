Путин предложил главе ФНС возглавить новое правительство России
Краткая интрига с новым главой российского правительства, похоже, разрешилась.
Как сообщает телеграм-канал RT, Владимир Путин внёс в Госдуму ФС кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Уточняется, что сам Мишустин согласился с предложением главы государства.
Напомним, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку через 3 часа после окончания оглашения послания Путина Федеральному собранию РФ.