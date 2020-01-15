Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 61.43р
68.37р
23:02 15.01.2020
Расширенный поиск

Власть
15.01.2020 21:05
Печать

Путин предложил назначить премьер-министром главного налоговика России Михаила Мишустина. “Фонтанка” рассказывает, кто он такой

Бессменным руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин был на протяжении последних десяти лет. Назначил его на эту должность тот же Владимир Путин - еще будучи председателем российского правительства.

Путин предложил назначить премьер-министром главного налоговика России Михаила Мишустина. “Фонтанка” рассказывает, кто он такой

Михаил Мишустин//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Сейчас будущему премьер-министру 53 года; родился он в Москве, учился в Московском станкоинструментальном институте, там же закончил аспирантуру. На государственную службу Михаил Мишустин пришел в 32 года, проработав несколько лет в частном секторе. Первая же его должность была связана с фискальной политикой: в 1998 году он стал заместителем главы Государственной налоговой службы, затем, после административной реформы, превратившись в заместителя министра по налогам и сборам. На этой должности Михаил Мишустин проработал пять лет, несмотря на чехарду начальников: за это время успели смениться пять руководителей главного налогового ведомства.

Покинув должность в 2004 году, Михаил Мишустин три года руководства федеральными агентствами: сперва агентством кадастра и недвижимости, затем агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Надолго уйти с государственной службы в частный сектор Михаилу Мишустину не удалось: проработав два года – с 2008 по 2010 – президентом группы компаний «ОФГ Инвест», специализирующейся на прямых инвестициях и управлении активами, он был призван на тот момент председателем правительства Владимиром Путиным на должность главы Федеральной налоговой службы. На этом посту он сменил хорошо известного в Петербурге Михаила Мокрецова, который позже перешел в правительство Петербурга под руководство экс-губернатора Георгия Полтавченко. Отставка Алексея Кудрина, который до 2011 года возглавлял министерство финансов, на судьбе руководителя подконтрольного ему ведомства никак не сказалась: Мишустин продолжил работать при новом министре Антоне Силуанове.

На протяжении пяти лет, с 2013 по 2017 год, ФНС под руководством Михаила Мишустина отчитывалась о «почти постоянной» положительной динамике налоговых поступлений в консолидированный российский бюджет – в номинальном выражении за это время они выросли на 58%, говорил глава ФНС в позапрошлом год. По итогам 2018 года ведомство и вовсе отчиталось о рекордном росте налоговых поступлений – они увеличились на 23%, или на 4 трлн рублей. С 2015 по 2019 год объем налоговых сборов вырос в 1,4 раза, говорил Михаил Мишустин, связывая положительную динамику с «обелением» российской экономики


Руководитель ФНС гордился снижением числа выездных налоговых проверок бизнеса: по итогам 2017 года отчитывался о том, что служба проверила  0,24% всех налогоплательщиков, указывая, что этот показатель ниже среднеевропейского уровня.

В последние годы ФНС работала над реформой контрольно-кассовой техники: внедряла онлайн-кассы, благодаря которым предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогли избавиться от кассовой отчетности. Кроме того, в центре внимания ФНС была работа по легализации самозанятых граждан. В четырех регионах России власти в начале прошлого года начали проводить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, который впоследствии предложили распространить еще на 19 субъектов.

За десятилетнее руководство налоговой службой Михаил Мишустин и его жена заработали почти миллиард рублей. Доходы самого руководителя ведомства колебались от 19 до 30 млн в год, супруги Владлены Юрьевны – от 47 до 160 млн. В декларации семьи регулярно попадают 140-метровая квартира и жилой дом площадью более 800 квадратных метров. Он оформлен на сыновей, которые также владеют участком 55 соток.

Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что Мишустин всегда был среди фаворитов у Владимира Путина. Кроме результатов работы ведомства президенту нравилась четкость в докладах чиновника – всегда в материале, готов ответить на любой вопрос. «Человек гражданский, а отвечает, как военный», – будто бы ставил он его в пример даже некоторым вице-премьерам.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      15.01.2020 17:50

      Двойные скидки на покупку квартир в ЖК «Полис на Московской»

      До 20 января 2020 года при покупке квартир в ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» действуют дополнительные скидки*. Выгода может составить до 400 тыс. руб.
      Фото предоставлено пресс-службой Группа «Эталон»
      15.01.2020 15:54

      В жилых комплексах Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

      В декабре в Санкт-Петербурге в жилых комплексах Группы «Эталон» состоялись традиционные новогодние мероприятия.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      15.01.2020 15:39

      МКБ открыл два новых офиса в Санкт-Петербурге

      14 и 15 января 2020 года в городе Санкт-Петербург открылись новые дополнительные офисы «Василеостровский» и «Новочеркасский» Московского кредитного банка (МКБ).
      Setl Group
      15.01.2020 15:04

      Setl Group сдал рекордные 1,33 млн кв. м недвижимости в 2019 году

      По итогам 2019 года, общая площадь введенных в эксплуатацию объектов холдинга Setl Group составила 1,33 млн кв. м, что на 3,2% превосходит результат 2018 года. Это рекордный объем для компании. По данным ЕРЗ, холдинг стал лидером по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге с долей почти 17%.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      15.01.2020 12:19

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первые 50 онлайн-кредитов для малого и среднего бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первые предодобренные кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На середину января 2020 года 50 клиентов Банка получили предодобренные кредиты для развития своего бизнеса.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      15.01.2020 11:31

      МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений облигационных займов

      Московский кредитный банк (МКБ) вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций в 2019 году по версии Cbonds. Банк организовал в 2019 году более 80 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей.
      Группа «Эталон»
      15.01.2020 11:20

      Три банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Банк УРАЛСИБ» аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      14.01.2020 18:00

      Ставки по ипотеке в РФ обновили исторический минимум

      Ряд российских банков в очередной раз снизили процентную ставку на квартиры в новостройках. Теперь кредит на приобретение жилья можно взять в среднем под 9% годовых и даже меньше.
      предоставлено компанией ARKAN
      14.01.2020 15:57

      Угнанный Kia Sportage вернулся к владельцу

      В очередной раз поисковый маяк ARKAN доказал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      14.01.2020 15:17

      Карты МКБ стали мультивалютными

      Московский кредитный банк (МКБ) запустил новый функционал для держателей карт. Теперь, имея одну карту, можно использовать сразу 3 валюты (рубли, доллары США и евро), перепривязывая карту между счетами по мере необходимости в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн».
      Setl Group
      14.01.2020 12:59

      Setl Group начал строить детский сад с бассейном в ЖК «Притяжение»

      Холдинг Setl Group приступил к строительству детского сада с бассейном в жилом комплексе бизнес-класса «Притяжение» в Выборгском районе.
      ГК «КВС»
      14.01.2020 12:13

      В Клубном доме Б57 началась заливка фундамента

      В Клубном доме Б57 у парка Победы от Группы компаний «КВС» начались фундаментные работы. Строительство объекта ведется в точном соответствии с графиком.