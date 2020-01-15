Путин предложил назначить премьер-министром главного налоговика России Михаила Мишустина. “Фонтанка” рассказывает, кто он такой

Бессменным руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин был на протяжении последних десяти лет. Назначил его на эту должность тот же Владимир Путин - еще будучи председателем российского правительства.

Михаил Мишустин//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Сейчас будущему премьер-министру 53 года; родился он в Москве, учился в Московском станкоинструментальном институте, там же закончил аспирантуру. На государственную службу Михаил Мишустин пришел в 32 года, проработав несколько лет в частном секторе. Первая же его должность была связана с фискальной политикой: в 1998 году он стал заместителем главы Государственной налоговой службы, затем, после административной реформы, превратившись в заместителя министра по налогам и сборам. На этой должности Михаил Мишустин проработал пять лет, несмотря на чехарду начальников: за это время успели смениться пять руководителей главного налогового ведомства.

Покинув должность в 2004 году, Михаил Мишустин три года руководства федеральными агентствами: сперва агентством кадастра и недвижимости, затем агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Надолго уйти с государственной службы в частный сектор Михаилу Мишустину не удалось: проработав два года – с 2008 по 2010 – президентом группы компаний «ОФГ Инвест», специализирующейся на прямых инвестициях и управлении активами, он был призван на тот момент председателем правительства Владимиром Путиным на должность главы Федеральной налоговой службы. На этом посту он сменил хорошо известного в Петербурге Михаила Мокрецова, который позже перешел в правительство Петербурга под руководство экс-губернатора Георгия Полтавченко. Отставка Алексея Кудрина, который до 2011 года возглавлял министерство финансов, на судьбе руководителя подконтрольного ему ведомства никак не сказалась: Мишустин продолжил работать при новом министре Антоне Силуанове.

На протяжении пяти лет, с 2013 по 2017 год, ФНС под руководством Михаила Мишустина отчитывалась о «почти постоянной» положительной динамике налоговых поступлений в консолидированный российский бюджет – в номинальном выражении за это время они выросли на 58%, говорил глава ФНС в позапрошлом год. По итогам 2018 года ведомство и вовсе отчиталось о рекордном росте налоговых поступлений – они увеличились на 23%, или на 4 трлн рублей. С 2015 по 2019 год объем налоговых сборов вырос в 1,4 раза, говорил Михаил Мишустин, связывая положительную динамику с «обелением» российской экономики.





Руководитель ФНС гордился снижением числа выездных налоговых проверок бизнеса: по итогам 2017 года отчитывался о том, что служба проверила 0,24% всех налогоплательщиков, указывая, что этот показатель ниже среднеевропейского уровня.

В последние годы ФНС работала над реформой контрольно-кассовой техники: внедряла онлайн-кассы, благодаря которым предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогли избавиться от кассовой отчетности. Кроме того, в центре внимания ФНС была работа по легализации самозанятых граждан. В четырех регионах России власти в начале прошлого года начали проводить эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых, который впоследствии предложили распространить еще на 19 субъектов.

За десятилетнее руководство налоговой службой Михаил Мишустин и его жена заработали почти миллиард рублей. Доходы самого руководителя ведомства колебались от 19 до 30 млн в год, супруги Владлены Юрьевны – от 47 до 160 млн. В декларации семьи регулярно попадают 140-метровая квартира и жилой дом площадью более 800 квадратных метров. Он оформлен на сыновей, которые также владеют участком 55 соток.

Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что Мишустин всегда был среди фаворитов у Владимира Путина. Кроме результатов работы ведомства президенту нравилась четкость в докладах чиновника – всегда в материале, готов ответить на любой вопрос. «Человек гражданский, а отвечает, как военный», – будто бы ставил он его в пример даже некоторым вице-премьерам.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»